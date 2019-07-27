Запущенная Interstellar Technologies ракета рухнула в море

Ракета Momo 4, запущенная с космодрома Тайки в Японии, рухнула в море через некоторое время после старта. «Из-за обнаружения сбоя в бортовом компьютере двигатель автоматически выключился ранее запланированного, и ракета безопасно упала в море»,— сообщает в Twitter венчурная компания-владелец ракеты Interstellar Technologies.

Ракета стартовала в 10:20 по UTC (7:20 по московскому времени). Отмечается, что перед запуском все системы и приборы работали хорошо, погодные условия тоже были благоприятными. Запуск был перенесен с 20 на 27 июля «по техническим причинам».

Предшественника Momo 3 запустили в мае 2019 года. Это была третья попытка запуска, две предыдущие были неуспешными.