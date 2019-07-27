Власти Крыма заявили о готовности к возобновлению ж/д сообщения с Украиной

Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его словам, это выгодно в первую очередь Киеву, поскольку украинцы получат возможность комфортно добираться на черноморские курорты.

«Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом, прежде всего, выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов»,— сказал господин Фикс (цитата по «РИА Новости»).

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилось несколько петиций с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом. Однако пока они не получили большого отклика.

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Железнодорожный транспорт, на который в 2013 году приходилось 66% всего турпотока в Крым, перестал быть средством доставки туристов в 2014 году, когда Украина прервала сообщение с полуостровом. Отметим, что доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето достигла 45% от всех продаж. Относительно лета прошлого года показатель вырос на 6 процентных пунктов.

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