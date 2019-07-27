МИД России посоветовал посольству Германии не беспокоиться за оппозиционных кандидатов в депутаты

МИД РФ посоветовал посольству Германии не вмешиваться во внутренние дела России из-за выборов в Мосгордуму. Сообщение опубликованное в Twitter стало ответом на публикацию дипломатической службы, которая выражала обеспокоенность в связи с давлением на оппозиционных кандидатов.

«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств»,— говорится в сообщении МИДа.

Напомним, 18 июля МГИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. Позже рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала отказать в удовлетворении жалоб на решение окружных комиссий Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Константину Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице и Любови Соболь. Правоохранительные органы провели у оппозиционных кандидатов и политиков обыски.

Подробнее о предвыборной ситуации читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».