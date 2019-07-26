Минэкономики предложило сделать страховые полисы на жилье бесплатным для малоимущих

Минэкономики поддержало инициативу Минфина, который рекомендовал регионам предоставлять налоговые льготы гражданам, которые застраховали свое жилье по новому закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Однако ведомство внесло несколько предложений.

В частности, регионам предлагается рекомендовать налоговые льготы в размере, который равен ежегодному страховому взносу, который уплачивается по полису добровольного страхования жилья. Минэкономики также считает, что малоимущим и другим социально незащищенным людям, у которых нет денег на оплату полиса даже после вычета, нужно выдавать сертификат на оплату страховой премии.

Также ведомство предлагает привлекать к участию в региональных программах работодателей, которые могут поощрять сотрудников, страхующих свое жилье.

Напомним, ранее Минфин подготовил проект доклада к правительству о мотивировании граждан к заключению добровольных договоров страхования жилья от ЧС. Людям, которые застраховали свое жилье, предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Кроме того, ведомство предлагает ввести запрет на приватизацию жилья, полученного после ЧС, для тех, кто ранее не купил страховку.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Льготы в обмен на полис».