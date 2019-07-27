Чемпионат мира в Кванджу

Мужчины
200 м, спина. 1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,40. 2. Райан Мерфи (США) — 1.54,12. 3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.55,85. 200 м, брасс.1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,12 (мировой рекорд). 2. Мэтью Уилсон (Австралия) – 2.06,68. 3. Иппэй Ватанабэ (Япония) — 2.06,77. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. 1. Австралия — 7,00.85. 2. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин) — 7,01.81. 3. США — 7.01,98.
Женщины
100 м, вольный стиль. 1. Cимоне Мануэль (США) — 52,04. 2. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 52,43. 3. Сара Шёстрем (Швеция) — 52,46. 200 м, брасс. 1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.20,17. 2. Татьяна Шонмакер (ЮАР) — 2.22,50. 3. Сидни Пикрем (Канада) — 2.22,90.
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