Минобороны обвинило Румынию во лжи из-за сообщений о задержании российских танков

Минобороны России опровергло информацию о том, что на реке Дунай было задержано судно с российскими танками и бронетранспортерами, предназначенными для Сербии. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь»,— заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту. МИД Румынии сообщил, что отказался выдать разрешение на перевозку российского вооружения из-за санкций, которые Евросоюз ввел против России из-за ситуации на Украине.

В российском Минобороны пояснили, что не направляли никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию, а сами поставки осуществляются «в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества».

Напомним, о планах поставки в Сербию 30 российских танков Т-72 и 30 БРДМ-2 стало известно в 2017 году, точные сроки тогда не назывались. В том же году в рамках военно-технической помощи Россия передала Сербии шесть истребителей МиГ-29, а в июне 2016 года — два вертолета Ми-17. Кроме того, Москва выделила Белграду €2 млн на обучение пилотов МиГ-29. В начале 2019 года также стало известно, что Россия снова поставит Сербии авиационную технику.

ЕС ввел санкции против России в 2014 году в ответ на присоединение Крыма. Ограничительные меры продлеваются каждые шесть месяцев. Санкции могут снять, если Россия выполнит минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе. В июне их в очередной раз продлили до 31 января 2020 года.