Бренд Juul собрался покорить Китай

Электронные сигареты Juul нацелились на китайский рынок: производитель создал продукт, похожий на UBS-накопитель, и готовится представить его на выставке в Гуанчжоу 27 июля. Серебристый испаритель будет стоить китайским курильщикам $58. Удастся ли Juul завоевать новый рынок? И почему возникла такая необходимость? Об этом — Иван Якунин.

Глобальный рынок электронных сигарет вырос в пять раз за пять лет и сейчас составляет около $16 млрд. Доля Китая — только $750 млн, это в разы меньше чем у лидера — Соединенных Штатов. Но перспективы феноменальные: в стране около 350 млн курильщиков — это больше, чем все население США.

Компании несколько лет пытаются переманить китайских клиентов и призывают их отказаться от обычных сигарет в пользу менее вредных для здоровья устройств. Пытался и лидер рынка — IQOS — но его технология нагревания табака в Китае запрещена, допустимы только испарители. Как грибы после дождя, в Китае стали появляться стартапы, разрабатывающие подобные устройства. Но, как подсчитали эксперты Bloomberg, только нескольким из них удалось привлечь инвестиции в несколько десятков миллионов долларов. Глобально же вложения в сектор высоких технологий по стране упали.

Теперь за этот рынок поборется Juul. Его перспективы оценил Максим Королев, председатель правления Профессионального альянса участников российского рынка электронных никотиновых систем: «Это не только крупнейший рынок, но и в разы превосходящий любой другой по числу курильщиков. То есть потенциал для переходящих на менее вредную продукцию, например, на Juul, огромен. Но пустят ли компанию туда, это вопрос второй.

Одного желания для китайского рынка, как правило, не хватает. Нужно еще уметь договариваться с местными властями, смотреть, чтобы они держали в рамках местных умельцев.

Надо помнить, что Китай — это страна, в которой делаются все электронные сигареты, и в том числе для Juul кое-какие вещи изготавливаются здесь. Поэтому американской компании защитить свои торговые марки и технологии в КНР будет крайне сложно».

Для компании это, возможно, вынужденная мера. В США, где производитель занимает три четверти рынка, он привлек внимание законодателей после того, как в соцсетях начали появляться фотографии, на которых Juul используют дети. Выяснилось также, что устройство вызывает привыкание — на кадрах к испарителю тянутся домашние животные, однажды попробовавшие Juul из рук своих хозяев. Появился даже новый глагол — «Джулинг». О конкретных ограничениях для продажи пока не заявляли, но точка в дискуссии еще не поставлена, говорит корреспондент CNN.

«Горячие споры между антитабачным движением, топ-менеджерами Juul и конгрессменами теперь идут на двухдневном слушании в парламенте. Разбираются, какую роль сыграл Juul в массовой вейп-эпидемии среди американской молодежи. Неожиданным откровением поделились ученики старших классов — Juul прислал к ним в школу своего представителя, а тот попросил учителя выйти, после чего рассказывал школьникам, что устройство полностью безопасно. В компании говорят, что хотели предупредить подростков о рисках курения и вообще стараются не пропагандировать свою продукцию, даже закрыли все аккаунты в соцсетях».

В России Juul появился в прошлом году, и тогда создатели с гордостью замечали, что идут впереди законодательства, в частности, размещают предупреждения о привыкании, хотя это не требуется. Но на этой неделе российский кабмин поддержал идею приравнять электронные сигареты к обычным. В свою очередь, китайские законодатели обещают представить законопроект, который ограничивает использование вейпов. А в Сан-Франциско в июне вообще запретили продажу электронных сигарет. Вот такой ответ на агрессивный рост производителей, можно сказать, 1:1.

В прошлом году Philip Morris купила 35% акций JuuL, после сделки всю компанию оценили в $38 млрд.