Очень скучная гора денег

Иногда проблемы, которые мы обсуждаем буквально десятилетиями, решаются системно — и у нас появляется проблема, которую лучше всего описывать на примере бюджетного процесса на 2020–2022 годы. Наши постоянные читатели отлично знают, что июль и август — месяцы, когда одним из основных занятий правительства является яростная полемика вокруг бюджетных расходов на следующий год. В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.

У происходящего три объяснения, работающих только вместе. Первое — «бюджетное правило»: в любой год, в который среднегодовая цена нефти превышает $40 плюс инфляционный коэффициент, предел федеральных бюджетных расходов заранее известен. Второе — работа Минфина по приведению госпрограмм, основы бюджета, к пределу вычисляемого первым способом лимита: раньше «добавить расходы» возможно было, ссылаясь на то, что ранее выделявшиеся суммы недостаточны для достижения поставленных целей, теперь же цели достаточно аккуратно приведены к имеющимся суммам (во всяком случае, формально). Третье — нацпроекты: любая новая идея (так, например, в июле в порядке ревности к федеральному проекту по очистке берегов Волги появились призывы о восстановлении Дона) торпедируется соображением «сначала Волгу очистим». В итоге суммы бюджетного финансирования практически всех главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) примерно известны минимум на три года вперед. Межведомственная борьба за новые проекты в бюджетном процессе на практике сменилась внутриведомственной — отобрать бюджетные лимиты можно только перераспределением у «своих». Но любая такого рода инициатива вызывает дружный саботаж всего министерства еще на старте — пострадавшими ожидаются все остальные. Новые же идеи, пришедшие «сверху», как правило, все стремятся упаковать в существующий статус-кво.

Долго в этом равновесии система пребывать не будет. Главными объектами лоббизма в этой ситуации будут в будущих бюджетных циклах ФНБ, ВЭБ.РФ и госбанки, а также закрытая часть бюджета — это только кажется, что она надежно защищена, мы ожидаем как минимум отсутствия ее роста в будущем. Кроме этого «бюджетное правило» в РФ, по существу, не касается бюджетов регионов — недаром основные споры по нацпроектам сконцентрировались вокруг их регионального софинансирования. Наконец, административная мысль в 2020 году явно будет направлена на планы переустройства ведомств внутри себя и реформ внутренней структуры правительства — борьба за бюджет трансформируется в предельном случае в борьбу за создание новых ГРБС, дробление и объединение министерств, создание новых форм. Но на 2020 год момент уже упущен: бюджет на время превратился в чисто техническое понятие, настоящие живые деньги — не здесь.