Под Utair зашатался синдикат

Банк «Русь» готовит исковое заявление о банкротстве авиакомпании Utair. Это первый банк, входящий в синдикат кредиторов перевозчика, который может потребовать через суд его банкротства. Utair не обслуживает семилетний синдицированный кредит на 15,3 млрд руб. с декабря прошлого года, направляя свободные средства на продолжение полетов. В июне компания также не смогла полностью расплатиться с банками, несмотря на высокий сезон и большой объем выручки, полученный от продаж билетов в летний период. Впрочем, задолженность авиакомпании перед истцом, по информации “Ъ”, составляет 2 млрд руб. и UTair может погасить ее в любой момент.

Банк «Русь» уведомил о намерении подать иск о банкротстве в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры авиакомпании Utair. Информация размещена на портале «Федресурс».

Банк «Русь» входит в синдикат банков-кредиторов авиакомпании, говорится в отчете Utair за первый квартал (.pdf). Этот синдикат, состоящий из 11 банков, в конце 2015 года выдал перевозчику два кредита: один на 18,9 млрд руб. (на данный момент погашен до 15,3 млрд руб.) сроком на семь лет, второй — на 23,7 млрд руб. сроком на 12 лет. Еще один кредит на 17,39 млрд руб. сроком на семь лет получен напрямую от Сбербанка. Первый синдицированный кредит должен быть погашен 19 ноября 2022 года, второй — 19 ноября 2027 года, кредит Сбербанка — 23 декабря 2022 года.

В конце 2018 года Utair объявил дефолт по первому синдицированному кредиту. Компания не смогла обслуживать обязательства из-за резко выросших в прошлом году цен на авиакеросин и высокой конкуренции на рынке, не позволяющей поднять цены на билеты. Менеджмент перевозчика направил свободные средства на оплату услуг контрагентов, параллельно начав переговоры с банками о реструктуризации долга: компания пытается перенести срок погашения кредитов. На данный момент соглашения с банками не достигнуты. По июньскому платежу процентов по синдицированным кредитам компания также допустила дефолт.

Если банк действительно подаст иск о банкротстве компании и он будет удовлетворен судом, в отношении перевозчика будет введена процедура наблюдения, а на период процедуры суд назначит временного управляющего, который будет действовать параллельно с руководством перевозчика. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, компания может продолжать работу после введения процедуры наблюдения, полная остановка наступит только после признания ее банкротом или отзыва Росавиацией сертификата эксплуатанта.

Источник “Ъ”, близкий к Utair, утверждает, что сумма долга авиакомпании перед банком составляет 2 млрд руб. и компания может погасить ее в любой момент. Если сумма будет выплачена, ее распределят между всеми участниками синдиката. «Но компания не будет делать преференций никому из кредиторов: идет процесс реструктуризации. Переговоры с крупнейшими кредиторами продолжаются, и угрозы банкротству нет»,— говорит близкий к авиакомпании собеседник. По его словам, доля банка «Русь» в семилетнем кредите синдиката составляет 0,3%. Он связывает иск с намерением кредитора «надавить» на перевозчика и крупнейших кредиторов, ускорив переговоры по реструктуризации. Иск может быть подан только через две недели. «Его рассмотрение начнется через несколько месяцев. За это время планируется достичь договоренностей о реструктуризации»,— говорит источник “Ъ”.

Связаться с банком «Русь» не удалось.

Герман Костринский