McDonald`s показал во втором квартале рекордный с 2012 года рост выручки

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s опубликовала отчетность за второй квартал: сопоставимые продажи компании выросли на 6,5%, это рекордный квартальный рост за последние семь лет. Сопоставимые продажи на основном для компании американском рынке также показали значительный рост — на 5,7%. Выручка в целом осталась примерно на уровне прошлого года, составив $5,34 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 1% до $1,5 млрд.

В последние годы McDonald`s приходится конкурировать со все растущим числом других сетей быстрого питания, а также с распространяющимися сервисами доставки еды, такими как DoorDash и Uber Eats. В конкуренции с ними McDonald`s меняет собственную деятельность под новые запросы клиентов — устанавливает киоски для заказа через интернет, развивает возможность заказа с помощью мобильных устройств, вводит доставку, ускоряет обслуживание, фокусируется на наиболее популярных среди посетителей предложениях и упрощает меню.

Акции McDonald`s выросли на 2,3% после публикации отчетности.

Яна Рождественская