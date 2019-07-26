КОНЦЕРТ РАМШТАЙН В МОСКВЕ 2019

Всем любителям и поклонникам индастриал музыки необходимо знать, что в этом году немецкая группа Rammstein опять посетит Россию! Концерты будут происходить в рамках EUROPE STADIUM TOUR 2019. Согласно расписанию турне, выступления Рамштайн пройдут в Москве и в Санкт-Петербурге.

Группа выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене «Лужники». А в Санкт-Петербурге - 2 августа на стадионе «Санкт-Петербург». И это событие, которое нельзя пропустить. Билеты на концерт Рамштайн – отличный подарок для ценителей настоящего индастриала, который музыканты объединили с традиционным тяжeлым роком, тем самым создав свой неповторимый и узнаваемый стиль.

В 2001 году композиция «Mutter» покорила хит-парады по всей Европе и привлекла внимание миллионов слушателей к монументальному звучанию и брутальному образу немецкой команды. И не удивительно, что во время первых российских гастролей группы в 2004 году появилось много желающих купить билеты на концерт Рамштайн и увидеть грандиозное и провокационное шоу.

Монстры индастриал-метал снова едут в Москву, чтобы предстать перед своими многочисленными российскими фанатами и вновь взорвать концертный зал мощными гитарными рифами и брутальным вокалом Тиля Линдеманна. Не обойдeтся и без фирменных спецэффектов, пиротехники, огненных фонтанов и потрясающих декораций, созданных из железных конструкций.

Подробности на сайте rammsteinofficial.ru ИП: ХАЧАРЯН НЕРСЕС АРУТОВИЧ, ОГРНИП: 319237500165580, адрес: 354000, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г СОЧИ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, Д 167