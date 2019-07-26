С 2015 года количество мелких ДТП сократилось до 1,9 млн

Число небольших аварий без пострадавших, оформленных инспекторами ГИБДД, сократилось за три года почти в 1,5 раза. Это следует из материалов Госавтоинспекции, обнародованных на встрече с блогерами в пятницу, 26 июля. Если в 2015 году было оформлено 2,8 млн мелких ДТП, то по итогам 2018 года — уже 1,9 млн. За первое полугодие 2019 года зафиксировано 885,3 тыс. небольших аварий (-9,7% к прошлому году), из них 115,3 тыс. (+2,6%) в Москве и 71,1 тыс. в Московской области (-11,7%).

Напомним, в официальной статистике Госавтоинспекции (которая передается в Росстат и используется в официальных материалах) используются данные только об авариях с пострадавшими или погибшими. Количество таких ДТП за полгода уменьшилось на 1,3% (чуть более 168 тыс.). Если пострадавших нет, то авария может быть оформлена самостоятельно без вызова полицейских — европротоколом. В ДТП должно участвовать не более двух машин, а ущерб пострадавшему авто не должен превышать 100 тыс. руб. В 2018 году упрощенным способом, по данным Российского союза автостраховщиков, оформили более 624 тыс. дорожных происшествий, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Осенью 2019 года для популяризации европротокола вводятся дополнительные возможности. С 1 октября можно будет оформить мелкую аварию при разногласиях между водителями (сейчас это запрещено). Для этого надо будет заполнить бумажное извещение о ДТП и сфотографировать место происшествия с помощью специального приложения. С 1 ноября в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области европротокол можно будет оформить исключительно приложением — извещение станут электронными, их нужно будет подписывать через портал госуслуг.

Подробнее — в материале “Ъ” «У правительства с авариями все будет супер».