Мэр Киева не явился на допрос по делу о земельных махинациях

Мэр Киева Виталий Кличко не пришел на допрос по делу о земельных махинациях, сообщил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба. «Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию»,— написал господин Труба в своем Telegram-канале.

По словам главы ГБР, господина Кличко вызывали на допрос как свидетеля по делу о возможных махинациях при заключении договора аренды земли в Киеве. По информации следствия, на этой земле планировалось построить жилой дом.

Во вторник, 23 июля, украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что мэра Киева вызвали в ГБР по делу о земельных махинациях. Позднее в ГБР подтвердили, что господина Кличко собираются допросить в качестве свидетеля. Господин Кличко назвал информацию СМИ об уголовном деле из-за земельных махинаций «абсолютно раздутой чушью».

Напомним, Виталий Кличко стал мэром Киева 5 июня 2014 года, с 25 июня он также является главой городской администрации. В июле президентская партия «Слуга народа» заявляла о намерении инициировать законопроект о разделении должностей мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

24 июля офис президента попросил правительство сделать представление об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской администрации. При этом господин Кличко останется мэром Киева.