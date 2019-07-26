Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

«ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий»,— говорится в сообщении.

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Напомним, Россия был исключена из МОК в декабре 2017 года после допинг-скандала, разразившегося вокруг российских спортсменов. На зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году спортсмены из России, прошедшие допинг-тесты, выступали на индивидуальной основе и под нейтральным флагом. Одним из условий возвращения России в МОК было изменение в кадровом составе Минспорта, Олимпийского комитета России и антидопинговой организации РУСАДА. Вскоре после завершения Олимпиады статус ОКР был восстановлен.

О перспективах российских олимпийцев и борьбе с допингом в интервью “Ъ” рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.