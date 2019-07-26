Рафгат Алтынбаев требует 5 млн рублей компенсации за распространение «ложных сведений» оппонентами

Бывший мэр Набережных Челнов, кандидат в депутаты Госсовета Татарстана Рафгат Алтынбаев подал иски против гендиректора холдинга «СТВ-медиа» Абдулхака Батюшова и подконтрольного ему телеканала «Челны 24». Господин Алтынбаев утверждает, что ответчики распространили о нем «заведомо ложные сведения», которые порочат «честь, достоинство и деловую репутацию кандидата в депутаты». Истец требует опровергнуть эту информацию и выплатить ему в качестве компенсации морального вреда 5 млн руб.

В предвыборном штабе господина Алтынбаева рассказали «Ъ», что речь идет, в частности, об эфире «Челны 24» 5 июля. Тогда диктор Виктория Феева «фактически обвинила» Рафгата Алтынбаева в том, что он стремится к «победе любой ценой» и «во всю применяет технологии черного пиара», говорится в иске. А через три дня господин Батюшов опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что кандидаты ради достижения цели начали прибегать к «грязным политическим технологиям». Господин Алтынбаев считает, что это письмо было направлено против него. Поскольку в тот же день в эфире телепрограммы «грязные предвыборные технологии» связали с его именем.

Также 16 июля на «Челны 24» вышел репортаж о протестах вкладчиков обанкротившегося банка «Камский горизонт». «Общий контекст репортажа, характер подачи информации и её смысловая нагрузка позволяют утверждать, что сие обращение к избирателям направлено именно против нашего кандидата, и имеет целью сформировать у избирателей мнение, что именно Алтынбаев Рафгат Закиевич является виновником того, что банк "Камский горизонт" признан банкротом, а его вкладчики лишены возможности вернуть свои вложения. Утверждаем, что Алтынбаев Рафгат Закиевич никогда не являлся владельцем банка "Камский горизонт" и не имеет никакого отношения к его банкротству»,— говорится в поданном иске.

Напомним, Рафгат Алтынбаев выдвинулся в Госсовет Татарстана самовыдвиженцем по Комсомольскому округу. Его основным оппонентом является местный предприниматель от «Единой России» Марсель Мингалимов, который уже получил регистрацию. Штаб единоросса возглавляет Абдулхак Батюшов.

Подробнее о выдвижении господина Алтынбаева читайте в материале «Бывший мэр Набережных Челнов возвращается в Госсовет».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”