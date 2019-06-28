Бывший мэр Набережных Челнов возвращается в Госсовет

Экс-сенатор и первый мэр Набережных Челнов 70-летний Рафгат Алтынбаев пытается вернуться в политику. Вчера он выдвинулся на выборы в Госсовет Татарстана в качестве «независимого кандидата» в округе, где от «Единой России» баллотируется местный бизнесмен. В 1990-е годы господин Алтынбаев считался серьезным конкурентом первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, из-за конфликта с которым покинул республику на несколько лет. Эксперты полагают, что у экс-мэра «есть шансы получить депутатский мандат, пойдя вразрез с властью», но ожидают противодействия этому со стороны республиканской элиты.



Первый мэр Набережных Челнов и бывший сенатор Рафгат Алтынбаев заявился на выборы в Госсовет Татарстана (назначены на 8 сентября) в качестве самовыдвиженца по Комсомольскому одномандатному округу. Вчера он подал документы в территориальную комиссию в Набережных Челнах. Господин Алтынбаев заявил “Ъ”, что уверен в победе: «Мы проводили соцопросы. Цифры у меня хорошие. Люди меня помнят». Однако на избирательную кампанию бывший мэр «много тратиться» не собирается. «Мне не надо бегать с листовками и убеждать людей, что я — это я»,— сказал кандидат. Он добавил, что хочет быть в Госсовете «свободным депутатом»: «Ни на какие посты абсолютно не претендую. Хочу быть полезным для людей, других целей у меня нет».

Господин Алтынбаев руководил Набережными Челнами в 1990–1999 годах, с 1995 года также был депутатом Госсовета первого созыва. Экс-мэра считают одним из организаторов так называемого «путча глав» в мае 1998 года. Тогда господин Алтынбаев вопреки воле Минтимера Шаймиева отказался занять пост премьер-министра Татарстана и снять свою кандидатуру на выборах спикера Госсовета. Голосование господин Алтынбаев проиграл со счетом 50:77 Фариду Мухаметшину, который руководит Госсоветом по сегодняшний день. А новым премьер-министром назначили Рустама Минниханова (с 2010 года — президент Татарстана). После сессии Минтимер Шаймиев провел кадровые чистки в республиканской элите, посчитав демарш глав администраций заговором националистических движений. Господин Алтынбаев смог сохранить пост мэра, но менее чем через год уехал из Татарстана, став заместителем министра сельского хозяйства России.

Уже позже, в 2001 году, Минтимер Шаймиев делегировал Рафгата Алтынбаева в Совет федерации. Считалось, что пост сенатора стал платой за отказ бывшего мэра участвовать в выборах президента Татарстана. Но в апреле 2003 года господин Шаймиев распорядился досрочно отозвать сенатора: президента возмутила критика власти, которую от имени Партии жизни позволял себе господин Алтынбаев (сенатор был сопредседателем партии). В 2005 году Рафгат Алтынбаев был избран сенатором от Рязанской области. До 2012 года возглавлял комитет верхней палаты по делам федерации и региональной политике, был одним из руководителей «Справедливой России».

Слухи о возвращении господина Алтынбаева в татарстанскую политику активно обсуждались в прессе и социальных сетях последний месяц. Издание Сhelny-biz сообщало, что в поддержку бывшего мэра выступило татарстанское отделение Союза писателей России, подписи за его выдвижение собирали жители Комсомольского района. В то же время провластные Telegram-каналы стали писать, что господин Алтынбаев якобы покровительствовал криминалу и чуть ли не привел республику к «экономическому и политическому дефолту». В одном из изданий экс-мэра назвали «политиком из 90-х, не раз предававшим интересы республики».

«Я думаю, властные структуры будут противодействовать мне. Всегда был независимым человеком. Мной никогда манипулировать не могли и не смогут. Поэтому я в какой-то степени неудобный»,— заявил вчера “Ъ” господин Алтынбаев. Он также распространил открытое письмо к жителям Набережных Челнов, в котором заверил, что как «независимый кандидат» будет фиксировать все возможные нарушения на выборах и доведет их «до федерального уровня». При этом Рафгат Алтынбаев считает, что «никакого конфликта» с властями Татарстана у него не было: «Года два тому назад пересеклись (с Минтимером Шаймиевым.— “Ъ”). Был хороший, спокойный разговор».

В аппарате президента Татарстана пытаются не придавать значения выдвижению господина Алтынбаева. «Регистрируется большое количество кандидатов. Мы не отслеживаем, что из себя представляет конкретный кандидат»,— сказала “Ъ” представитель Казанского кремля Лилия Галимова. Действующие депутаты Госсовета Татарстана также осторожно комментируют участие экс-мэра в выборах. «Я стараюсь не давать резких оценок никому»,— заявил “Ъ” единоросс Марат Галеев. Он предположил, что за 20 лет «сменилось поколение» и «кто-то вообще не знает, кто это». «Никогда не надо никого подводить! Земной шар постоянно крутится!» — попытался подобрать афоризмы глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Впрочем, он признался, что господин Алтынбаев «был хорошим мэром в свое время». «Он был мэром давно. Сегодня он чужой среди своих, но все равно человек системы»,— считает бывший депутат горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева.

«Успешным руководителем Набережных Челнов, который смог вырулить в тяжелые годы» Рафгата Алтынбаева называет депутат Госсовета первого созыва Фандас Сафиуллин. Он заявляет, что господин Алтынбаев в свое время «перерос масштаб Челнов», но «заговорщиком никогда не был». «Это я выдвинул его кандидатуру на пост спикера. Это была нормальная демократическая процедура. Но так как это было вопреки слову президента, это было расценено как бунт»,— рассказал “Ъ” господин Сафиуллин. Он не исключает, что власти и сейчас будут противостоять избранию в Госсовет Рафгата Алтынбаева.

«Если Алтынбаев будет служить народу, в этом нет ничего плохого. Он никакой помехой или оппозицией республике не будет»,— уверен также бывший депутат Госсовета и глава Нурлатского района, а ныне представитель Татарстана в Госдуме от «Единой России» Фатих Сибагатуллин. Он полагает, что господин Алтынбаев «вдруг оказался не у дел», но «ему хочется быть востребованным». «Никакого такого большого конфликта с Шаймиевым у него не было. Чтобы он делал зло татарстанцам, это неправда. А разногласия у татар испокон веков. Из-за этого и распалась Золотая Орда»,— заключил господин Сибагатуллин.

Основным соперником Рафгата Алтынбаева должен стать гендиректор ООО «Профит» Марсель Мингалимов, которого в округе выдвинула «Единая Россия». В ЦИК Татарстана вчера не смогли уточнить “Ъ”, подал ли уже единоросс документы о своем выдвижении. КПРФ выдвинула в округе второго секретаря горкома Роберта Сагидиуллина, ЛДПР — менеджера Артема Балобанова.

«Если у кого и есть шансы получить депутатский мандат, пойдя вразрез с властью, то это у Алтынбаева»,— считает казанский политолог Сергей Сергеев, полагая, что у бывшего мэра остались «сторонники среди членов избирательных комиссий, не говоря уже о населении». Он полагает, что «не будь бы у него связей во власти, Алтынбаев не пошел бы в Госсовет». Однако политолог Владимир Беляев не исключает, что бывшего мэра могут «не допустить до голосования», найдя ошибки в подписях, которые он должен собрать для регистрации: «Думаю, власти не простят ему фронду».

Кирилл Антонов