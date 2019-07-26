Минтруд ожидает дальнейшего падения рождаемости

Темпы рождаемости в России могут продолжить снижаться, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова неоднократно говорила о «катастрофической» ситуации в стране в связи с естественной убылью населения.

«Скорее всего, к сожалению, рождения будут снижаться. У нас есть очень серьезный запас с точки зрения количества детей на одну семью. В принципе у нас эти показатели сейчас неплохие: чуть-чуть меньше 1,6 ребенка»,— сказал господин Топилин (цитата по ТАСС). Несмотря на относительно «серьезный запас», в Министерстве труда считают необходимым принять скорейшие меры по увеличению показателей до двух детей на семью.

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения: за полгода естественная убыль населения составила практически 150 тыс. человек. По словам министра, показатели говорят о падении рождаемости и медленных темпах снижения смертности.

В 2019 году в России запущен национальный проект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

Подробнее о нацпроектах, призванных увеличить население России, читайте в материале “Ъ” «Были бы деньги, а жить захочется».