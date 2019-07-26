Покупателям проблемных квартир вернут деньги

Покупатели квартир с проблемным прошлым получат компенсации — на последнем перед каникулами заседании Госдума приняла законопроект, защищающий права добросовестных собственников, которые при покупке жилья не знали о его криминальной истории. В случае, если недвижимость отберет суд, пострадавший сможет получить компенсацию от властей.

При этом депутаты внесли ряд ограничений, подчеркнул управляющий юрист фирмы Capital Legal Services Дмитрий Раев: «Государство готово один раз возместить потери, но очень важно понимать, что сумма выплат в законе ограничена — она не должна превышать 1 млн руб.

Есть еще один ряд ограничений: компенсация присуждается, если потерянное жилье является единственным местом проживания гражданина.

Кроме того, подготовительный процесс должен быть достаточно серьезным, чтобы получить выплаты. Сначала нужно постараться получить компенсацию через суд от тех, кто по закону должен возместить такие потери. И только в случае если этого не произойдет, можно обратиться к государству».

По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, сейчас в стране насчитывается порядка 36 тыс. квартир с сомнительным прошлым. Покупатели вынуждены освободить жилплощадь, хотя они и не участвовали в махинациях прежних владельцев. Самые типичные случаи описала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская: «Происходит ситуация, когда жилье приобретается на основании поддельной доверенности по электронно-цифровым подписям. То есть даже собственник зачастую не знает о том, что его квартира кому-либо перепродается. В таких случаях добросовестные клиенты будут защищены. Кроме того, бывают случаи, когда человек приобретает недвижимость у продавца, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не имеет права совершать сделку. Покупатель об этом не знает или ему предоставляется поддельная справка из медицинского учреждения, вследствие чего решением суда он лишается жилья, и сделка признается недействительной».

Осторожные покупатели предпочитают перед заключением сделки провести специальную проверку на юридическую «чистоту» квартиры. Это действительно может существенно снизить риски потери жилья в дальнейшем, но полной гарантии никто дать не может, отметил вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев: «По закону никто не обязан анализировать историю перехода права собственности до момента первого прецедента.

Если ранее ни одна из сторон ни разу не заявляла, что есть какой-то дефект права, то выявить такие риски достаточно сложно.

Чаще всего покупатели не хотят дополнительно платить деньги за то, чтобы провести такой анализ. Ведь в соответствии с договором об оказании услуг на сопровождение сделки с недвижимостью анализ истории перехода права не является обязательной услугой, потому что не каждая компания в состоянии оказать такую риэлторскую помощь. Даже Росреестр не всегда может проверить эти документы».

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Эксперты не берутся оценивать общую сумму компенсаций в масштабах страны до появления исков в судах. Закон вступит в силу с 1 января будущего года.

Светлана Белова