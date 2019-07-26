Покупателям проблемных квартир вернут деньги

Покупатели квартир с проблемным прошлым получат компенсации — на последнем перед каникулами заседании Госдума приняла законопроект, защищающий права добросовестных собственников, которые при покупке жилья не знали о его криминальной истории. В случае, если недвижимость отберет суд, пострадавший сможет получить компенсацию от властей.
При этом депутаты внесли ряд ограничений, подчеркнул управляющий юрист фирмы Capital Legal Services Дмитрий Раев: «Государство готово один раз возместить потери, но очень важно понимать, что сумма выплат в законе ограничена — она не должна превышать 1 млн руб.
Кроме того, подготовительный процесс должен быть достаточно серьезным, чтобы получить выплаты. Сначала нужно постараться получить компенсацию через суд от тех, кто по закону должен возместить такие потери. И только в случае если этого не произойдет, можно обратиться к государству».
По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, сейчас в стране насчитывается порядка 36 тыс. квартир с сомнительным прошлым. Покупатели вынуждены освободить жилплощадь, хотя они и не участвовали в махинациях прежних владельцев. Самые типичные случаи описала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская: «Происходит ситуация, когда жилье приобретается на основании поддельной доверенности по электронно-цифровым подписям. То есть даже собственник зачастую не знает о том, что его квартира кому-либо перепродается. В таких случаях добросовестные клиенты будут защищены. Кроме того, бывают случаи, когда человек приобретает недвижимость у продавца, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не имеет права совершать сделку. Покупатель об этом не знает или ему предоставляется поддельная справка из медицинского учреждения, вследствие чего решением суда он лишается жилья, и сделка признается недействительной».
Осторожные покупатели предпочитают перед заключением сделки провести специальную проверку на юридическую «чистоту» квартиры. Это действительно может существенно снизить риски потери жилья в дальнейшем, но полной гарантии никто дать не может, отметил вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев: «По закону никто не обязан анализировать историю перехода права собственности до момента первого прецедента.
Если ранее ни одна из сторон ни разу не заявляла, что есть какой-то дефект права, то выявить такие риски достаточно сложно.
Чаще всего покупатели не хотят дополнительно платить деньги за то, чтобы провести такой анализ. Ведь в соответствии с договором об оказании услуг на сопровождение сделки с недвижимостью анализ истории перехода права не является обязательной услугой, потому что не каждая компания в состоянии оказать такую риэлторскую помощь. Даже Росреестр не всегда может проверить эти документы».
Эксперты не берутся оценивать общую сумму компенсаций в масштабах страны до появления исков в судах. Закон вступит в силу с 1 января будущего года.
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