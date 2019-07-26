Российские пловцы взяли два золота на чемпионате мира

Российские пловцы Юлия Ефимова и Евгений Рылов завоевали еще две золотых медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

Ефимова проплыла дистанцию 200 м брасом за 2 минуты 20,17 секунды. В заплыве на 200 м на спине Рылов показал результат 1 минута 53,40 секунды.

В активе у сборной России 11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали. В медальном зачете российские пловцы занимают второе место. На первом месте — Китай (16-10-3), на третьем — Австралия (6–4–4).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.