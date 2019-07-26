Tag Heuer обновили хронографы Carrera

Коллекция Tag Heuer Carrera впервые была представлена в 1963 году, и тесная связь с миром автогонок быстро сделала ее самой известной из коллекций бренда. Придуманная специально для профессиональных гонщиков, линия была названа в честь известной и опасной гонки Carrera Panamericana. Слово Carrera означает «гонка» или «карьера» и подразумевает, что часы с этим названием сделаны для тех, кто играет по своим правилам.

От предшественника обновленный хронограф отличают элементы дизайна. Циферблат в черном и синем цветах с эффектом sunray доработан и легко считывается. Стрелки на трех дополнительных циферблатах хронографа стали больше и четче. Часовые индексы теперь разделены тонким люминесцентным материалом для оптимальной видимости в любом освещении. Красный и оранжевый акценты на черном или синем циферблатах украшает окончания центральной секундной стрелки и стрелок на дополнительных циферблатах, кнопку старт-стоп и фланец с 12 до 3 часов. Корпус из нержавеющей стали стал тоньше и изящнее благодаря более коротким ушкам и балансу между матовой и глянцевой отделкой, делающей дизайн более динамичным, что помогает часам быть удобнее в регулярном использовании. Черный или синий керамический безель стал больше, что подчеркивает спортивный дизайн элегантного хронографа. Новые TAG Heuer Carrera представлены на перфорированном ремешке из телячьей кожи с цветной внутренней стороной. Каждая модель оснащена автоматическим калибром, а на задней крышке выгравировано название коллекции и рисунок, имитирующий след от шины.