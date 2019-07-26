УФАС признало жалобу на «новогодние» конкурсы частично обоснованной, но отменять их не стало

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС рассмотрела жалобы на действия СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» при проведении двух конкурсов на оказание услуг по новогоднему оформлению Петербурга с начальной ценой контрактов в 31,5 млн рублей. С жалобой на некорректно оформленную документацию в антимонопольный орган обратилась челябинская компания ООО «Универсал», сообщили в УФАС.

Заслушав представителей сторон и изучив доводы жалоб, комиссия признала первую из них необоснованной, а вторую — обоснованной частично. При этом ввиду того, что выявленное нарушение не повлияло на результаты закупки, предписание решено было не выдавать. Соответственно, конкурсы, на которые поданы по три заявки, могут быть продолжены.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявило несколько конкурсов на новогоднее оформление улиц Петербурга на общую сумму 101 млн рублей. Отметим, что год назад УФАС также приостанавливало аналогичные аукционы из-за многочисленных ошибок в документации.