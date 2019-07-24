УФАС приостановило конкурсы на новогоднее оформление Петербурга за 31,5 млн рублей

Санкт-Петербургское УФАС приостановило объявленные СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» конкурсы на оформление города новогодними елями и световыми композициями на сумму около 31,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На условия проведения аукционов пожаловалась челябинская компания «Универсал». По мнению заявителя, заказчик нечетко сформулировал требования к товарам. В частности, предложил потенциальным подрядчикам самим выбирать из взаимоисключающих ГОСТов, по сути переложил на них свою работу. Рассмотрение жалобы состоится 26 июля.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявило несколько конкурсов на новогоднее оформление улиц Петербурга на общую сумму 101 млн рублей. Отметим, что год назад УФАС также приостанавливало аналогичные аукционы из-за многочисленных ошибок в документации.