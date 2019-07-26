На обеспечение питанием воронежских школ могут направить сразу более 300 млн рублей

Администрация Воронежа разместила на сайте госзакупок 10 тендеров на организацию горячего питания школьников в грядущем учебном году. Как сообщил De Facto, суммарная максимальная цена контрактов достигла 307,7 млн руб. Закупка проводится для 107 учебных заведений города и в этот раз на весь учебный год, а не по полугодиям, как было в минувшем периоде. Заявки на восемь аукционов в мэрии ждут до 12 августа, еще по двум - до 14 августа, все итоги власти обещают подвести 26 августа.

Напомним, по итогам запланированных тендеров на обеспечение воронежских школ горячим питанием в новом учебном году монополистом может стать ульяновское ООО «ТД СПП» (входит в многопрофильную группу компаний Dars семьи Рябовых). Об этом «Ъ-Черноземье» ранее сообщали местные участники профильного рынка. Они собираются участвовать в конкурсах, но считают, что у ульяновского предприятия, уже обслуживающего почти половину школ облцентра и продвигающего проект «Умная школа», выиграть будет сложно. Более того, некоторые участники рынка предполагают, что в оставшиеся школы ТД СПП в перспективе может зайти без конкурсов, заключив концессионное соглашение с мэрией Воронежа по организации школьного питания, а также начать работать в местных учреждениях здравоохранения. В самой ГК Dars заявляли, что пока сосредоточены на работе в школах.

Подробнее о том, как ульяновская компания может обеспечить питанием всех воронежских школьников, в материале “Ъ-Черноземье” «Dars готовится к новому учебному году».

Андрей Цветков