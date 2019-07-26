Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС из-за снятия с проката «Смерти Сталина»

Кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения, которая представляет собой цензуру, запрещенную Конституцией, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвокатское бюро «Бартолиус» — представителя заявителя.

Речь идет о штрафах в 280 тыс. руб. за показ британского фильма «Смерть Сталина», чье прокатное удостоверение было отозвано Минкультом. Несмотря на это, кинотеатр провел несколько сеансов и был оштрафован. Оспорить взыскание кинотеатру в судах не удалось, в том числе решение Минкульта — в арбитражном. Суд заявил, что удостоверение было отозвано у прокатчика (компания «Вольга»), а кинотеатр — демонстратор и не имеет интереса в обжаловании запрета. В бюро отметили, что суды отказались исследовать фильм на экстремизм по существу.

«Эти нормы (выдачи прокатного удостоверения.— “Ъ”) вводят систему предварительной и последующей цензуры, которая запрещена Конституцией. Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и свободу предпринимательства»,— говорится в сообщении бюро. Юристы отметили, что кинотеатр оспаривает и нормы закона об экстремизме, поскольку суд может признать экстремистским и сатирическое высказывание на политическую тему, «причем во внесудебном порядке».

Также кинотеатр в КС оспаривает невозможность без прокатчика обжаловать решение Минкульта. Администрация кинотеатра считает это нарушением конституционного права заявителя.

В январе 2018 года Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который должен был выйти в российских кинотеатрах с 25 января. Министр культуры Владимир Мединский говорил, что этот фильм — «оскорбительная насмешка» не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма. По мнению министра, стране нужны более взвешенные фильмы о сложном периоде в истории государства.

Подробнее о попытках кинотеатра оспорить запрет фильма — в материале “Ъ”.