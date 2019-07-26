Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Лучший»

Сумма сделки по проектному финансированию составила 1,5 млрд рублей

Краснодарское отделение Сбербанка и строительная компания «ССК» заключили договор на проектное финансирование 2-й очереди жилого комплекса «Лучший» в Краснодаре. Для застройщика это первый кредитный опыт, объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. На эти деньги планируется построить жилой комплекс на 1123 квартиры, реализация которых будет вестись с использованием счетов эскроу.

Строительство 2-й очереди жилого комплекса началось в 2018 году и планируется к завершению в 2021 году. Покупатели квартир в ЖК «Лучший» будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик сможет получить деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Особенность финансирования Сбербанка заключается в том, что деньги на строительство застройщик получает уже сейчас, при этом выплата процентов по кредиту отсрочена на весь срок строительства. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк: «Строительная компания «ССК» обладает профессиональными компетенциями и опытом создания масштабных строительных проектов, включающих всю необходимую социальную инфраструктуру. Финансирование строительства 2 этапа жилого комплекса «Лучший» в Краснодаре станет началом плодотворного сотрудничества компании «ССК» и Сбербанка в сфере девелопмента».

Карен Казарян, учредитель компании «ССК»: «Одобрение Сбербанка на ведение продаж с помощью счетов эскроу – свидетельство экономической прозрачности и высокого качества строительства компании «ССК». Со Сбербанком нас связывают длительные партнерские отношения: банк аккредитовал большую часть наших объектов, действуют разные программы ипотеки. Мы рады, что наше сотрудничество вышло на новый уровень».