За побег преступника в Армавире руководителю кубанского ФСИН внесено представление

Прокуратура Краснодарского края внесла представление начальнику регионального УФСИН Виктору Песттову в связи с побегом особо опасного преступника Антона Санникова из-под конвоя. Как сообщили в надзорном ведомстве, установлено, что бегство предполагаемого преступника из-под стражи стало возможно в результате ненадлежащей организации охраны обвиняемого сотрудниками караула СИЗО-2. Прокуратурой Армавира в органы предварительного расследования направлены материалы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустивших побег.

Органами предварительного расследования в отношении Санникова возбуждено уголовное дело за побег из-под стражи (ч. 1 ст. 313 УК РФ). Изначально 38-летний уроженец Якутии Антон Санников обвиняется в убийстве своего 48-летнего брата, краже денег погибшего, угоне его автомобиля, уничтожении документов и уничтожении его имущества. По первым трем статям также проходят 28-летний и 29-летний сообщники Санникова, которые в настоящее время находятся под стражей. Санников объявлен в федеральный розыск.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 24 июля поздно вечером на обменном пункте станции Армавир-2 Антон Санников совершил побег между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом Управления по конвоированию краевого УФСИН «Краснодар-Адлер».

Василий Хитрых