В Удмуртии обнаружили тело утонувшей во время сплава женщины

В Удмуртии обнаружили тело женщины, утонувшей во время сплава на байдарках по реке Чепца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. Доследственная проверка по факту инцидента продолжается.

Напомним, что 30-летняя женщина утонула во время сплава на байдарках по реке Чепца в Удмуртии 21 июля. Ее 33-летний супруг, который также находился в байдарке, был спасен участниками сплава и госпитализирован. По данным следствия, группа из возьми ижевчан осуществляла сплав без уведомления и согласования маршрута с МЧС.