Женщина утонула во время сплава на байдарках по реке Чепца в Удмуртии

30-летняя женщина утонула во время сплава на байдарках по реке Чепца в Удмуртии 21 июля, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике. Ее 33-летний супруг, который также находился в байдарке, был спасен участниками сплава и госпитализирован. Проводится доследственная проверка. Поисковые мероприятия по обнаружению тела погибшей продолжаются.

По данным следствия, группа из возьми ижевчан осуществляла сплав на байдарках по рекам Лоза и Чепца, которые находятся на территории Игринского и Кезского районов. Сплав осуществлялся на арендованном оборудовании, без уведомления и согласования маршрута с МЧС. Около полудня, при прохождении порога через плотину бывшей Поломской ГЭС, одна из байдарок попала в водоворот и опрокинулась вместе с пассажирами.