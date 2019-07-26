Лукашенко пообещал не разрывать отношения с Россией «ни за какие деньги»

Белоруссия никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что это никак не мешает развитию отношений с остальными странами.

«Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией»,— заявил господин Лукашенко на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом (цитата по БелТА). Он добавил, что Россия — «это наши люди, которые нас уважают и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России — за 60%».

Господин Лукашенко заявил, что большее по площади или населению государство не может довлеть над другими, в этом суть белорусской независимости. «За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством»,— подчеркнул он.

18 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге на Форуме регионов двух стран. Главным итогом стало решение «двигаться дальше» в вопросах интеграции и преодолеть существующие разногласия к 8 декабря, когда Союзное государство будет отмечать 20-летний юбилей.

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