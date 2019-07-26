Воронежские полицейские расследуют дело об уничтожении памятника архитектуры в центре Павловска

По материалам прокурорской проверки следователи отдела МВД по Павловскому району (Воронежская область) 25 июля возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия (ч.1 ст.243 УК РФ), включенного в единый государственный реестр охраняемых объектов. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в надзорном ведомстве, факт разрушения исторического здания в центре Павловска, на проспекте Революции 13, был подтвержден сотрудниками местной прокуратуры, которые откликнулись на обращение областного управления по охране объектов культурного наследия.

«Дом с магазинами» являлся объектом культурного наследия регионального значения и был принят под госохрану в апреле 1994 года. Однако права обладателя на объект были переданы местному предпринимателю Владимиру Вислогузову. В декабре 2018 года он, как уточнили в ведомстве, получил задание на разработку проекта реконструкции исторического здания. Необходимую документацию даже успело разработать ООО «Степс». Из чего прокуратура сделала вывод, что господин Вислогузов «был осведомлен о необходимости сохранения объекта», однако допустил физическое разрушение памятника. Недавний осмотр здания выявил его «значительные повреждение»: разрушена двускатная чердачная крыша, отсутствуют дверные и оконные заполнения второго этажа, произведена закладка оконных проемов первого этажа, разрушены наружные и внутренние стены, балочные перекрытия, коробовый свод подвала. «Фактически здание разрушено, уничтожены его имеющие историческую ценность основные части»,- резюмировали в надзорном ведомстве.

О том, почему активистам не удалось спасти историческую мозаику в Белгороде, в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Завалили лицом вниз».

Владимир Зоркий