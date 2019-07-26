Для владельцев транспондеров на ЗСД снизят цену проезда по платным дорогам «Автодора»

На период с 1 августа по 13 октября госкомпания «Автодор» вводит равные условия оплаты проезда по своим дорогам для автомобилистов с транспондерами других операторов. В частности, владельцы транспондеров Западного скоростного диаметра в Петербурге в указанный срок смогут проехать по платным автомагистралям в Москву и Петербург, а также к курортам южных регионов России с теми же скидками, что и владельцы транспондеров T-pass «Автодора». Снижение стоимости проезда для них составит 20-40%, сообщили в компании.

Равные условия оплаты вводятся для автомобилистов по всем платным участкам трассы М-4 «Дон» и по скоростной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург», кроме головного участка — от МКАД до Солнечногорска (с 15-го по 58-й км).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с начала июня при проезде по ЗСД для водителей легковых автомобилей действуют летние «дачные» скидки. Они введены по пятницам — при движении в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой Е-18 «Скандинавия» (за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ – Белоостров и обратно) и по воскресеньям — в обратном направлении.