Красноярский депутат потребовал наказать чиновников из-за лесных пожаров

Руководитель фракции «Патриоты России» в заксобрании Красноярского края Иван Серебряков потребовал созвать внеочередную сессию из-за лесных пожаров на территории региона и привлечь к ответственности местных чиновников. Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети.

Господин Серебряков направил обращение председателю краевого парламента Дмитрию Свиридову, от которого он потребовал созвать внеочередную сессию. «Требую обязать краевое правительство ввести на территории Красноярского края чрезвычайную ситуацию для скорейшего решения этой масштабной проблемы»,— также говорится в письме главе парламента.

Кроме того, депутат обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, которого попросил провести «всестороннее расследование и привлечь к ответственности чиновников, которые неэффективной организацией пожаротушения нанесли природе, бюджету и экологии огромный вред».

Напомним, лесные пожары на территории Красноярского края и Иркутской области начались больше двух недель назад. Их общая площадь уже превышает 1,4 млн га. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всей Иркутской области, в Красноярском крае — только в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Дым от пожаров перекинулся на соседние регионы — Алтайский край, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области.

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Юлия Сасевич