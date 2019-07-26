Производственная компания в Петербурге рассчиталась с сотрудником после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга проверила соблюдение требований законодательства в сфере оплаты труда в деятельности ООО «Меркурий-трейдинг». Было установлено, что 44 сотрудникам торгово-производственной компании своевременно и в полном объеме не выплачена заработная плата за май-июнь 2019 года. Общая сумма задолженности превысила 1 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении руководителя организации было инициировано привлечение его к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что лишь после вмешательства прокуратуры долги по зарплате перед сотрудниками в размере более 3 млн руб. погасило предприятие ООО «КЗ "Возраждение-2"».