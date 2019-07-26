Получить кредит по ставке не более 8,5% годовых могут предприятия малого и среднего бизнеса

Программа кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке не выше 8,5% годовых в настоящее время является альтернативой другим банковским продуктам и предназначена для тех, кто осуществляет деятельность в приоритетных отраслях. Она разработана Минэкономразвития России и АО «Корпорация МСП», предусматривает компенсацию российским банкам, уполномоченным на её реализацию, недополученных доходов.



К приоритетным отраслям в рамках данной программы отнесены сельское хозяйство, промышленность, логистика, строительство, туристическая деятельность, гостиничный комплекс предприятий общественного питания за исключением ресторанов, деятельность в сфере информационных технологий, здравоохранения, образования, культуры и спорта, профессиональная, научная и техническая, деятельность в сфере бытовых услуг, и др. Также кредит по данной программе могут получить предприятия, занимающиеся розничной торговлей при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на территории монопрофильного муниципального образования.

- «Программа востребована среди представителей бизнеса и будет действовать до 2024 года включительно. По данной программе работает 91 банк, среди них 17 банков – наши партнёры по программе предоставления поручительств для получения кредита. В частности, в этом году 6 предприятий получили кредиты по программе 8,5 с поручительством Гарантийного фонда в банках Возрождение, Промсвязьбанк и ВТБ, - сообщил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. – По данной программе можно получить кредит на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Минимальная сумма кредита – 500 тыс.руб., максимальная: по оборотному кредитованию - 500 млн.руб., по инвестиционному - 2 млрд.руб. Фонд может выступить поручителем, взяв на себя ответственность до 70% от суммы основного долга, но не более 100 млн.руб. по инвестиционному кредиту и до 50% от суммы основного долга, но не более 30 млн.руб. по кредиту на оборотные цели. Также, в случае необходимости гарантийной поддержки в большем объеме, возможен вариант согарантии, когда в качестве поручителей выступит не только Фонд, но и АО «Корпорация МСП». Главное, чтобы кредитор был аккредитован и у Гарантийного фонда Ростовской области, и у АО «Корпорация МСП».

Также, по информации Романа Соина, ориентировочно в августе снизится ставка вознаграждения за поручительство Фонда и упростится процедура рассмотрения заявок в сегменте до 5 млн.руб. В настоящее время разработка соответствующих документов близится к концу.

- «Думаю, что для многих предпринимателей это будет интересно, комментирует Роман Соин, - потому что большинство наших клиентов привлекают небольшие суммы кредитов и займов для поддержания текущей деятельности».

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