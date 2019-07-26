«Нижнекамскшина» закончила первое полугодие с прибылью 156,7 млн рублей

ПАО «Нижнекамскшина», входящее в шинную группу «Татнефти», за первые шесть месяцев 2019 года получило чистую прибыль в размере 156,7 млн руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании. Показатель вырос на 34,1% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.

Выручка снизилась на 24,7%, до 6,8 млрд руб., себестоимость — на 26,1%, до 6,2 млрд руб., валовая прибыль — на 6,7%, до 590,6 млн руб. Прибыль от продаж за счет сокращения управленческих расходов при этом выросла на 8,9%, до 290,7 млн руб.

Компания уменьшила отрицательное сальдо прочих доходов и расходов с 108 млн руб. до 69 млн руб., в результате доналоговая прибыль выросла на 34,6%, до 222,5 млн руб.

Как писал “Ъ-Казань”, ранее «Татнефть» отказалась от дивидендов с прибыли «Нижнекамскшины» за 2018 год. Прибыль компании в прошлом году составила 311,6 млн руб., из которых 3,3 млн руб. были направлены на пополнение резервного фонда, а остальная часть осталась нераспределенной.

“Ъ-Казань”