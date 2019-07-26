ГИК Петербурга отменил отказ в регистрации 244 кандидатов в муниципалы

Петербургский избирком отменил отказы ИКМО в регистрации 244 кандидатов в муниципальные депутаты с начала избирательной кампании. 58 кандидатов в муниципалы получили регистрацию, документы 186 кандидатов в ИКМО рассмотрят повторно.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, судами Петербурга принято к производству 283 административных исковых заявления и материала по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО.

При этом участие в выборах муниципальных депутатов примут 2083 кандидата от оппозиционных партий. Еще несколько сотен ожидают решений ИКМО и судов.