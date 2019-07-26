На Дону областной депутат попросил губернатора не повышать цену на проезд

Депутат законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев направил обращение к губернатору региона Василию Голубеву, в котором выразил сомнения в объективности причин повышения стоимости проезда в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба ростовского отделения ЛДПР.

В письме господин Федяев отметил, что в городе уже 20% автобусов работают на газомоторном топливе, что значительно снижает расходы на горючее. Депутат также отметил, что новые автобусы с кондиционерами появились далеко не на всех маршрутах,в то время как цена повысилась на проезд во всех автобусах, несмотря на низкое качество услуг некоторых из них.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, администрация Ростова приняла решение поднять тарифы на проезд и провоз багажа в городских автобусах с 1 августа. При оплате картой проезд будет стоить 23 руб., а при оплате наличными — 26 руб.

Подорожание связано с ростом цен на бензин и увеличением НДС до 20%. До этого тарифы на проезд в автобусах повышали в октябре 2017 года.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах останется без изменений - 17 руб. при наличном и безналичном расчете.

Дарья Голякова