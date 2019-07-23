В Ростове с 1 августа подорожает проезд в автобусах

Администрация Ростова приняла решение поднять тарифы на проезд и провоз багажа в городских автобусах. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Цена на проезд вырастет с 1 августа. При оплате картой проезд будет стоить 23 руб., а при оплате наличными — 26 руб.

Подорожание связано с ростом цен на бензин и увеличением НДС до 20%. До этого тарифы на проезд в автобусах повышали в октябре 2017 года.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах останется без изменений - 17 руб. при наличном и безналичном расчете.

Дарья Голякова