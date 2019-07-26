Воронежский филиал академии ФСО хочет вложить в реконструкцию 140 млн рублей

Филиал орловской академии Федеральной службы охраны (ФСО) в Воронеже объявил аукцион на проведение реконструкции здания клуба со спортзалом. Об этом сообщило DeFacto. Начальная цена контракта — 139,8 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт строений по улице Минской: спилить деревья, вынести коммунальные сети, выполнить демонтажные работы внутри клуба, провести реконструкцию, обустроить сети водоснабжения, водоотведения и отопления, а затем благоустроить и озеленить территорию. Работы должны быть выполнены до 11 декабря 2020 года. Заявки принимаются до 31 июля, в этот же день должен быть проведен сам аукцион.

О скандальном увольнении курсантов из академии ФСО - в материале «Ъ-Черноземье».