ЛДПР повторно заявилась на выборы в Крыму

Крымское региональное отделение ЛДПР подало в избирком Крыма документы для регистрации списка кандидатов партии на выборах в госсовет республики, которые пройдут 8 сентября. Об этом “Ъ” сообщил председатель избирательной комиссии Михаил Малышев. «Мы исполнили решение суда, приняли у них документы. Сейчас проведем все необходимые проверки, и в течение десяти дней, может, раньше даже, как только будут результаты проверок, рассмотрим вопрос об их регистрации»,— сказал “Ъ” господин Малышев.

Напомним, 16 июля избирком Крыма отказался зарегистрировать список ЛДПР. По информации собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, при подаче документов не были представлены справки членов списка партии об отсутствии у них счетов и недвижимости за границей. Парторганизация оспорила решение комиссии в суде, представив медицинские справки о том, что человек, который должен был подать документы в установленный срок, плохо себя чувствовал и находился в больнице. Верховный суд Крыма разрешил партии повторно сдать документы 25 июля.

В ЛДПР ситуацию комментировать отказались. «Я не владею ситуацией»,— сказал “Ъ” координатор крымской организации партии Дмитрий Янчуков.

Подробнее о том, как ЛДПР снимали с крымских выборов, читайте в публикации “Ъ”.

Вадим Никифоров, Симферополь