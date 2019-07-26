На проведение техперевооружения воронежского авиазавода для выпуска Ил-112 не нашлось претендентов

На аукцион на проведение реконструкции и технического перевооружения цехов воронежского авиазавода (ПАО «ВАСО», входит в ОАК) не было подано ни одной заявки, следует из документации. Подрядчик должен был реконструировать цех окончательной сборки и летно-испытательный комплекс, общая площадь которых - 3,4 тыс. кв. м. Максимальная цена контракта составляла 771,14 млн руб. Работы планировалось завершить до 30 сентября 2019 года.

Какие еще самолеты планирует производить ВАСО - в материале «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин