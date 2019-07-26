Проект межевания территории в «Новинках Smart City» разработают за 1,2 млн рублей

Победителем аукциона по разработке проекта планировки и межевания территории проблемного ЖК «Новинки Smart City» (Богородский район, Нижегородская область) стало ООО «Зенит» (Челябинск), сообщается на портале госзакупок. Компания запросила за свои услуги 1,18 млн руб. при начальной (максимальной) стоимости контракта в 2,8 млн руб.

Согласно техническому заданию, «Зениту» необходимо произвести инженерно-геодезические изыскания, оформить технический отчет и предоставить всю документацию до первого ноября 2019 года.

Напомним, строительство ЖК «Новинки Smart City» в 2014 году начало ООО «Квартстрой Центр», которое позже обанкротилось. После долгих судебных разбирательств к достройке домов в июле 2019 года приступил генпордядчик фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» – АО «Политехстрой». Первые четыре дома планируют сдать в октябре 2019 года, полностью достроить дома, где квартиры уже купили дольщики, должны в 2021 году. По оценке регионального министерства строительства, на достройку проблемного ЖК потребуется 2,5 млрд руб.

Подробнее о достройке комплекса – в материале “Ъ-Приволжье” «Дольщиков нанесли на карту».

Анастасия Еремина