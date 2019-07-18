Первые четыре дома ЖК «Новинки Smart City» планируют сдать в октябре 2019 года

Подрядчик фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» начал подготовительные работы на стройплощадке ЖК «Новинки Smart City» в Богородском районе, к достройке домов планируется приступить в июле. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Первые четыре дома намерены сдать в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, полностью достроить дома, где квартиры уже купили дольщики, планируют в 2021 году. Сейчас проводится работа по корректировке проектной документации, отдельные документы по четырем домам направлены на госэкспертизу.

Напомним, строительство жилого комплекса «Новинки Smart City» в 2014 году начало ООО «Квартстрой Центр», которое позже обанкротилось. В настоящий момент на участке возведены 25 домов разной степени готовности, еще девять объектов находятся на стадии котлована. В строительство вложились 1,9 тыс. граждан, в реестр обманутых дольщиков включили 1,55 тыс. из них. В апреле представитель регионального министерства строительства Александра Изотова оценила достройку проблемного ЖК в 2,5 млрд руб.

Подробнее о достройке комплекса – в материале “Ъ-Приволжье” «Дольщиков нанесли на карту».

Анастасия Еремина