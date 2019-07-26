В Екатеринбурге готовятся к Российско-Киргизскому форуму с участием Путина

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав областного организационного комитета по подготовке к проведению в 2020 году IX межрегиональной конференции России и Киргизии. Предполагается, что в форуме примут участие президент Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Решение о том, что мероприятие с участием сторон пройдет в Екатеринбурге было принято в марте этого года в рамках восьмой конференции, которая прошла в Бишкеке.

В состав оргкомитета, возглавляемого губернатором, вошли руководители отраслевых министерств, представители бизнес-сообщества, администрации Екатеринбурга, высших учебных заведений, таможенных и правоохранительных органов, сообщили в департаменте информполитики региона.

В этом году Владимир Путин посетил Екатеринбург 9 июля. Во время своего визита президент принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром», выступил на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) и пообщался со студентами УрФУ.

Как в Екатеринбурге встретили Владимира Путина — в материале «Урал получил “поддержку свыше”»