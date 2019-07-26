На благоустройство курских дворов и общественных территорий хотят направить 371 млн рублей

В 2019 году власти Курской области планируют направить на благоустройство 178 дворовых и 86 общественных территорий 371 млн руб. из бюджетов всех уровней. Об этом стало известно в ходе межведомственной комиссии под руководством вице-губернатора Алексея Смирнова. Работы планируется провести в 76 муниципальных образованиях. На сегодняшний день благоустроено 27 дворов и девять общественных территорий. Работы ведутся еще по 146 дворовым и 54 общественным территориям. По остальным объектам проводится отбор подрядчиков, который планируется завершить до 11 августа.

Почему воронежские власти ждут от муниципалитетов больше самоуправления - в материале «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин