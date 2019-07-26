Бизнес предупредил о риске подорожания кондитерских изделий

В ближайшие полгода кондитерские изделия могут подорожать на 5–7%, сообщили «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату (МТПП). Причиной этому станет повышение НДС на пальмовое масло.

«В зависимости от категории продукции изделия подорожают на 5–7%»,— заявила изданию замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. По ее словам, сейчас растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет невозможно заменить на аналоги.

В Федеральной антимонопольной службе изданию заявили, что рынки конечной продукции с использованием пальмового масла являются высококонкурентными. «Ценообразование идет под влиянием спроса и предложения. Изменение себестоимости изготовления продукции не решающий фактор. В большей степени он сказывается на прибыли производителей. При этом себестоимость продукции из-за роста затрат будет увеличиваться пропорционально доле сырья в ее структуре», — добавили в ФАС.

В среду, 24 июля, Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении НДС на пальмовое масло на 20% вместо 10%. Инициатор проекта спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что отмена налоговых льгот продиктована «заботой о здоровье граждан».

Пальмовое масло — один из самых используемых в производстве молочных продуктов растительных жиров. Минсельхоз ранее предлагал запретить добавлять растительные жиры в молочные продукты. С 1 июля 2018 года должны были вступить новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры, но позднее эту категорию по инициативе производителей молока исключили из списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации.

О льготном НДС на фрукты и ягоды — в материале “Ъ” «Российским садоводам не дали преференций».