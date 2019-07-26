Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,4 млн га

Лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области охватили территорию площадью свыше 1,4 млн га. Об этом сообщили региональные правительства. Ранее огонь охватывал 1,3 млн га.

По оперативным данным властей, к 26 июля на территории Красноярского края действует 104 лесных пожара общей площадью 920 тыс. га. Большая часть возгораний зафиксирована в Эвенкийском районе. В Иркутской области бушуют 68 лесных пожаров площадью более 550 тыс. га. За последние сутки в Красноярском крае ликвидированы 12 лесных пожаров площадью около 5 тыс. га, в Иркутской области — три пожара площадью 1,8 тыс. га.

Напомним, лесные пожары на территории Красноярского края и Иркутской области начались больше двух недель назад. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всей Иркутской области, в Красноярском крае — только в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Дым от пожаров перекинулся на соседние регионы — Алтайский край, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области.

Ранее советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов заявлял, что ведомство не собирается использовать в Иркутской области авиацию для тушения лесных пожаров. «Смотрите сами: ближайшая точка базирования в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей»,— цитировал «Интерфакс» советника главы Рослесхоза.

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Юлия Сасевич