Замначальника отдела судебных приставов на Кубани подозревается в получении взятки

Тимашевский межрайонный СО СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя старшего судебного пристава по Тимашевску и Брюховецкому району. Он подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, 9 апреля 2019 года на личный прием к замначальника отдела обратился местный житель. У мужчины имелось судебное решение о снятии с него временного ограничения на выезд за пределы РФ, наложенное ранее в рамках одного из исполнительных производств. Обратившийся предъявил документ приставу и предложил ему исполнить данное решение, однако заместитель главного городского пристава потребовал за это 15 тыс. руб.

О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. Днем 20 апреля при передаче требуемой суммы злоумышленник был задержан оперативниками ОЭБиПК ОМВД по Тимашевскому району.

“Ъ” сообщал, что СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение во взятках в крупном размере руководителю краевого УФССП Игорю Кожевникову. Как считает следствие, вместе со своей подчиненной он получил около 1,15 млн руб. По данным источников “Ъ”, взятки передавались за помощь юрлицам обналичивать деньги.

Василий Хитрых