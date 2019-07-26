«Полюс» показывает рост и экологичность

Ведущая российская золотодобывающая компания объявила о результатах своей работы за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

Все показатели «Полюса» демонстрируют уверенную позитивную динамику. Это говорит о том, что прогнозы о рекордном производстве благородного металла в этом году могут стать реальностью. В этом случае, рост выпуска золота будет зафиксирован уже шестой год подряд.

Согласно новому отчету, производство золота за шесть месяцев выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по июнь 2019-го предприятия компании произвели почти 40 тонн благородного металла. Таким образом, компания уверенно движется к новому рекорду в более чем 87 тонн золота в год.

Растут и другие производственные показатели: объем переработки руды превысил 21,2 млн тонн, а коэффициент извлечения ценного сырья повысился на 0,8 процентного пункта, составив 81,8%.

Важный для нашего региона факт - существенно выросло производство золота в Красноярском крае - благодаря месторождениям Олимпиадинское и Благодатное, где продолжается модернизация основных предприятий.

Также сыграл свою роль выход на проектную мощность дальневосточного актива – Наталкинского ГОКа в Магаданской области.

- «Полюс» вновь показал сильные квартальные результаты, увеличив производство золота в квартальном и годовом выражении на 14%. Этому способствовали выход на проектную мощность Наталкинского ГОКа и продолжающаяся реализация на всех наших активах проектов развития. На Наталке мы ведем непрерывную работу по повышению операционной эффективности, включая реализацию инициатив, направленных на увеличение уровня извлечения, – прокомментировал итоги квартала генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

В первом полугодии продолжалась реализация крупных производственных проектов на Олимпиадинском месторождении. Осуществлен ввод в эксплуатацию машин флэш-флотации и запуск термощелочной обработки. Кроме того, продолжалось поступление новой техники. Так, в первой половине года на карьеры и промплощадки месторождения пришли три самосвала CAT 777E грузоподъемностью 90 т, четыре бульдозера, четыре буровых станка, экскаватор Komatsu и колесный погрузчик той же марки. На другом месторождении Красноярского края, Благодатном, начал работу новый бульдозер KomatsuD63E-12.

Особое место в отчете уделено такому важному для современного производства фактору как охрана труда. Значимым показателем работы предприятий «Полюса» является низкий уровень частоты травматизма. Все требования в области охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях компании соблюдены. Об этом сказано в итогах аудитов, проведенных в этот период государственными надзорными органами. И что немаловажно, на промплощадках компании были проведены дополнительные проверки и приняты меры для снижения рисков возгорания в период лесных пожаров.

Традиционно, компания продолжала ответственную экологическую политику: проверка Олимпиадинского ГОКа показала соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям по вредным выбросам и утилизации отходов. Кстати, на Олимпиаде и Благодатном были запущены новые комплексы по обращению с отходами.

"Сегодня Компания «Полюс» – это один из лучших примеров эффективного производства, технологического прогресса, заботы о безопасности труда и охране окружающей среды. Задачи по добыче руды и выпуску золота перевыполняются. В планах – дальнейшая модернизация производства, технологические инновации, запуск нового оборудования и обновление парка техники. Мы не стоим на месте и готовы постоянно развиваться для решения еще более амбициозных задач", - прокомментировал данные отчета и.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко.