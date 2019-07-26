Глава Азовского района Ростовской области подал в отставку

В Ростовской области глава Азовского района Валерий Бевзюк подал заявление об отставке, сообщает пресс-служба губернатора региона. За день до этого у главы района состоялась встреча с губернатором региона Василием Голубевым по результатам проверки муниципалитета на наличие несанкционировнных свалок. Глава региона остался недоволен работой чиновника.

«По моим данным, в районе было 26 свалок, только две убрали. После того, как я об этом сказал главе, он встревожился, но быстро отрапортовал, что все убрали. На следующий день специалисты провели в районе незапланированную проверку. Оказалось, что убрали шесть свалок, но еще девять появилось новых»,— рассказал господин Голубев.

Господин Бевзюк возглавлял районную администрацию более двадцати лет.

Дарья Голякова